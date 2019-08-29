Зеленський виступить із позачерговим посланням у новій Раді



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Вранці Зеленський взяв участь в урочистому засіданні нового парламенту

Президент прийде на відкриття першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський буде присутнім на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Нагадаємо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

В залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

Після гімну спікер Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі. О 13 годині розпочнеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.