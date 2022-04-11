Майор ЗСУ загинув, евакуюючи вертольотом поранених воїнів із Маріуполя

У Юрія Тимуся, якого вбили російські військові, залишилося троє дітей

Під час евакуації поранених українських бійців із Маріуполя загинув майор ЗСУ Юрій Тимусь. Про це повідомила його дружина Ольга на особистій сторінці у Facebook.

Жінка повідомила, що Юрій Тимусь загинув 31 березня поблизу Маріуполя під час виконання бойового завдання й евакуації тяжко поранених українських військових.

«Героїчно загинув мій Коханий чоловік і батько трьох дітей, майор Тимусь Юрій Володимирович. Який неодноразово виконував завдання в зоні ООС, та з перших днів війни під Києвом зупиняв навалу російських загарбників. Він боровся до кінця...хотів усіх врятувати, але на превеликий жаль загинув сам», − написала Ольга.

Відомо, що у загиблого військового залишилися троє дітей.

Нагадаємо, раніше захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією. Військовий потрапив у оточення.

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