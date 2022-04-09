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    Події в Україні

    У Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano

    Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста - У Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano
    Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста
    фото: Леонід Остальцев

    Рафаель Агаєв воював у складі Морської піхоти України

    У боях за Маріуполь загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв, який воював у складі підрозділу Морської піхоти. Про це повідомив співзасновник мережі піцерій Pizza Veterano, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев.

    «Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завданні з оборони міста, в складі свого підрозділу Морської піхоти України», – написав він у Facebook.

    Леонід Остальцев розповів, що саме Агаєв колись давно навчив його готувати піцу.

    «Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся – ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли «не забули», – зазначив він. – Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ахуєнним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраіна із всім своїм «недонаселенням». Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемось».

    Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

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    Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна ветеран Україна окупація Леонід Остальцев #stoprussia
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    У Маріуполі загинув співзасновник Pizza Veterano