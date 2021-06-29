Майже рік влада заперечувала справу «вагнерівців», яку тепер має розслідувати ТСК – Порошенко

Лише нещодавно Зеленський зізнався, що спецоперація із захоплення російських найманців з ПВК «Вагнера» таки проводилася

«Європейська солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії. Про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко.

Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.

«Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців», – констатував Порошенко.

«Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень», – резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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