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    Думки вголос

    Зеленський створює в Україні епоху Єрмака

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Зеленський створює в Україні епоху Єрмака

    Президент України весь час намагається об'єднати Порошенка і Медведчука

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    С точки зрения политической психологии

    Уже не первый раз слышу от Зеленского, что он постарел. Вначале на пресс-конференции, когда прозвучал вопрос о разочаровании граждан в тренде «новые лица». И теперь вот, во время интервью «1+1», когда был разыгран типа «обидный вопрос» отцу Зеленского о том, что его сын постарел, а Зеленский сказал, что ничего обидного в этом вопросе нет, и что он таки постарел.

    И я вот пытаюсь понять, к чему этот крен от молодости в политике сразу к старости, минуя зрелость? Чтобы оправдать инициативы, характерные для политических систем персоналистского типа – высадка миллиарда деревьев, президентский университет, например.

    Еще одна тема – постоянное стремление Зеленского обьединить Порошенко и Медведчука. На пресс-конференции Зеленский даже сказал об «эпохе Медведчука».

    При этом даже не замечая, как де-факто сам же уже создаёт «эпоху Ермака». Фраза о том, что Ермак будет столько же, сколько и Зеленский – наглядное подтверждение.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Офіс президента
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    Зеленський створює в Україні епоху Єрмака