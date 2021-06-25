Зеленський створює в Україні епоху Єрмака

Президент України весь час намагається об'єднати Порошенка і Медведчука

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С точки зрения политической психологии

Уже не первый раз слышу от Зеленского, что он постарел. Вначале на пресс-конференции, когда прозвучал вопрос о разочаровании граждан в тренде «новые лица». И теперь вот, во время интервью «1+1», когда был разыгран типа «обидный вопрос» отцу Зеленского о том, что его сын постарел, а Зеленский сказал, что ничего обидного в этом вопросе нет, и что он таки постарел.

И я вот пытаюсь понять, к чему этот крен от молодости в политике сразу к старости, минуя зрелость? Чтобы оправдать инициативы, характерные для политических систем персоналистского типа – высадка миллиарда деревьев, президентский университет, например.

Еще одна тема – постоянное стремление Зеленского обьединить Порошенко и Медведчука. На пресс-конференции Зеленский даже сказал об «эпохе Медведчука».

При этом даже не замечая, как де-факто сам же уже создаёт «эпоху Ермака». Фраза о том, что Ермак будет столько же, сколько и Зеленский – наглядное подтверждение.

Джерело: блог Олесі Яхно

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