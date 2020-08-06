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    Медики пояснили, як правильно підготуватися до ПЛР-тесту

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    ПЛР-тест краще робити&nbsp;вранці - Медики пояснили, як правильно підготуватися до ПЛР-тесту
    ПЛР-тест краще робити вранці

    За три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити

    Фахівці Центру громадського здоров’я радять українцям здавати ПЛР-тести вранці, відразу після нічного сну.

    Відповідні рекомендації розміщено у Фейсбуці Центру громадського здоров’я.

    Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити.

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    ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

    За даними ЦГЗ, в Україні на цей час загалом проведено 1 116 641 досліджень методом ПЛР. Зокрема, минулої доби цим методом досліджено 17 976 зразків.

    Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад. Вони обов’язково мають бути у засобах індивідуального захисту, нагадують у ЦГЗ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей

    здоров'я хвороби аналізи ДНК коронавірус
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