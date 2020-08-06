  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині від короновірусу в один день померло троє відомих осіб

    • Розсилка
    <span>Михайлу Коропецькому було 62 роки</span> - На Львівщині від короновірусу в один день померло троє відомих осіб
    Михайлу Коропецькому було 62 роки

    На Львівщині зафіксовано спалах коронавірусу

    За минулу добу з підтвердженим діагнозом коронавірус на Львівщині померло троє відомих в регіоні осіб: журналіст, підприємець та громадський діяч.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    Зокрема, на 53-му році життя померла головний редактор газети «Бойківська думка» Іванна Русин.Іванна була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

    Також серед померлих - відомий підприємець, колишній віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати ICCUkraine Михайло Коропецький. Михайлу Коропецькому було 62 роки

    Окрім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був також головним редактором видавництва «Червона калина».

    Раніше повідомлялося, що у Львові раптово помер відомий математик і педагог Богдан Забавський. За інформацією ЗМІ, попередня причина смерті – пневмонія, яка притаманна при Covid-19. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей.

     

    Львівщина бізнес Львів смерть хвороби журналіст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ