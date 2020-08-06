На Львівщині від короновірусу в один день померло троє відомих осіб



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Михайлу Коропецькому було 62 роки

На Львівщині зафіксовано спалах коронавірусу

За минулу добу з підтвердженим діагнозом коронавірус на Львівщині померло троє відомих в регіоні осіб: журналіст, підприємець та громадський діяч.

Про це повідомляє «Еспресо».

Зокрема, на 53-му році життя померла головний редактор газети «Бойківська думка» Іванна Русин.Іванна була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

Також серед померлих - відомий підприємець, колишній віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати ICCUkraine Михайло Коропецький. Михайлу Коропецькому було 62 роки

Окрім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був також головним редактором видавництва «Червона калина».

Раніше повідомлялося, що у Львові раптово помер відомий математик і педагог Богдан Забавський. За інформацією ЗМІ, попередня причина смерті – пневмонія, яка притаманна при Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей.