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    У лікарні Херсона спалах коронавірусу: пацієнтів не виписують

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    Херсонську міську лікарню закрили через спалах коронавірусу&nbsp; - У лікарні Херсона спалах коронавірусу: пацієнтів не виписують
    Херсонську міську лікарню закрили через спалах коронавірусу 

    Виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту

    У Херсонській міській лікарні імені Лучанського зафіксували спалах коронавірусу, у зв’язку з чим з 5 по 18 серпня буде припинено виписку і прийом пацієнтів.

    Як повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, в медустанові коронавірус підтвердили у дев'яти осіб, серед яких шість медпрацівників і три пацієнта.

    Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.

    Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні.

    Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей


    лікар лікарня Херсон хвороби епідемія коронавірус
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