У лікарні Херсона спалах коронавірусу: пацієнтів не виписують
Виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту
У Херсонській міській лікарні імені Лучанського зафіксували спалах коронавірусу, у зв’язку з чим з 5 по 18 серпня буде припинено виписку і прийом пацієнтів.
Як повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, в медустанові коронавірус підтвердили у дев'яти осіб, серед яких шість медпрацівників і три пацієнта.
Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.
Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні.
Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.
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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.
Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.
Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей