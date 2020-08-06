У лікарні Херсона спалах коронавірусу: пацієнтів не виписують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Херсонську міську лікарню закрили через спалах коронавірусу

Виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту

У Херсонській міській лікарні імені Лучанського зафіксували спалах коронавірусу, у зв’язку з чим з 5 по 18 серпня буде припинено виписку і прийом пацієнтів.

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, в медустанові коронавірус підтвердили у дев'яти осіб, серед яких шість медпрацівників і три пацієнта.

Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.

Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні.

Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей



