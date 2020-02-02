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    Меган Маркл знайшла роботу з зарплатою в $600 за день

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    Дружина принца Гаррі Меган Маркл - Меган Маркл знайшла роботу з зарплатою в $600 за день
    Дружина принца Гаррі Меган Маркл

    Меган Маркл буде допомагати учасницям шоу вступити в новий шлюб

     Дружина принца Гаррі Меган Маркл виступить наставницею у канадському реаліті-шоу про друге весілля після часткової відмови подружжя від королівського статусу.

    Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело, близьке до знімальної групи.

    Маркл буде допомагати своїй кращій подрузі, стилісту весіль Джесіці Малруні.  Йдеться про шоу I Do, Redo. 

    Як повідомляється, гонорар Маркл за один знімальний день складе 588 доларів.

    Меган Маркл буде допомагати учасницям шоу вступити у новий шлюб.

    Зазначимо, за зйомки в серіалі «Форсмажор» (Suits) вона отримувала до 50 тисяч доларів за епізод. Крім того, Меган вела власний блог про життя The Tig, а її акаунт в Instagram мав близько 3 мільйонів підписників, які вона також могла монетизувати.

    Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі, який займає шосте місце в черзі престолонаслідування, і його дружина повідомили в Instagram про намір відмовитися від статусу старших членів королівської сім'ї і почати жити по черзі в Канаді і Великобританії.

    Принц Гаррі заявив, що відчуває глибоку печаль через наслідки спільного із дружиною рішення стати незалежними від королівської сім'ї.

    шлюб весілля Меган Маркл дружина Instagram
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