Богдан – «хамовитий люмпен», Єрмак – «родовитий аристократ». Мендель розказала, що думає про колишніх начальників

Мендель вважає, що «Єрмак – друга особа в країні, але його демонізують»

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель написала книгу, у якій зокрема йдеться про стосунки Андрія Богдана і Андрія Єрмака. Як йдеться у книзі «Кожен з нас президент», колишній та чинний голови Офісу президента мали суттєві проблеми в комунікації один з одним.

«Якщо двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, то це була вистава не для людей зі слабкими нервами. Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин», – пише Мендель, у якої, за даними ЗМІ, був особистий конфлікт з Богданом.

Разом з тим Мендель вважає Єрмака другою особою в країні, яку дуже «демонізують». «Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ […] Як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз […] Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами», – йдеться у книзі.

За словами Мендель, Андрій Богдан був налаштований проти співпраці зі ЗМІ, вважаючи, що «інтервʼю та коментарі зайві». «Ще болючіше по пресслужбі били внутрішні закони, встановлені Богданом. Нам довелося пережити заборону відповідати на запити медіа, відмову від усіх інтервʼю», – переконує авторка книги.

Крім того, у своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

«Так називала тридцатип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни», – пише Мендель.

Раніше Мендель похвалилася в мережі своєю вже надрукованою книгою.

Зазначимо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель часто потрапляла у різноманітні скандали. Нещодавно вона поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

Наразі Мендель випустила книгу і стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.