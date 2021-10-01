  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мендель влаштувала шабаш і показала супервідверте фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Мендель здивувала підписників еротичною світлиною - Мендель влаштувала шабаш і показала супервідверте фото
    Юлія Мендель здивувала підписників еротичною світлиною
    Фото Юлія Мендель /Іnstagram

    Юлія Мендель показала татуювання на пікантному місці

    Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель засвітила татуювання на попереку. Фото журналістка опублікувала у своєму Іnstagram.

    «Шабаш» походить від назви єврейського дня відпочинку, суботи. Нарешті і я провела свій», – підписала світлину Мендель.

    На фото видно, як ексречниця Зеленського прикрила частину татуювання, розміщеного на попереку, і голу спину жінки.

    Татуювання ж зроблене у вигляді колосків та орнаменту-вишивки.

    Нагадаємо, раніше колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського.

    Читайте також:
    Теги: Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мендель влаштувала шабаш і показала супервідверте фото