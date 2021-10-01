Мендель влаштувала шабаш і показала супервідверте фото

Юлія Мендель показала татуювання на пікантному місці

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель засвітила татуювання на попереку. Фото журналістка опублікувала у своєму Іnstagram.

«Шабаш» походить від назви єврейського дня відпочинку, суботи. Нарешті і я провела свій», – підписала світлину Мендель.

View this post on Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

На фото видно, як ексречниця Зеленського прикрила частину татуювання, розміщеного на попереку, і голу спину жінки.

Татуювання ж зроблене у вигляді колосків та орнаменту-вишивки.

Нагадаємо, раніше колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського.

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