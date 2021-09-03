Мендель поскаржилася, що новому прессекретарю Зеленського працювати легше

Юлія Мендель вважає, що наразі систему роботи в Офісі президента вже налагоджено

Ексречниця Зеленського каже, що її «знищували як людину» на роботі у президента

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що її наступнику Сергію Никифорову працювати легше, ніж було їй. За її словами, наразі систему роботи в Офісі президента вже налагоджено. Про це вона сказала в інтерв'ю сайту «Обозреватель».

«Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота прес-служби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов’язки розподілені по-іншому», – каже вона.

Мендель також поскаржилася, що на початку її роботи на Банковій владу звинувачували в проросійськості. Згодом, каже вона, ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселю.

«Але після цього мене почали знищувати як людину, котра могла з цим боротися», – додає колишня речниця Зеленського.

Вона також стверджує, що Никифорову легше працювати через зміни в системі комунікації в команді Зеленського.

«Мені просто забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Никифоров відразу має справу з керівником, який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені», – пояснила Мендель.

Днями новий спікер Зеленського став героєм курйозних мемів та фотожаб. Никифоров під час візиту до США розмістив фотографію на тлі монумента на честь першого президента США Джорджа Вашингтона.

Згодом він пояснив, навіщо він показав язик на фото з Вашингтона.

Сьогодні, 3 вересня, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель святкує день народження.

Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме уму-розуму бізнесменів.

Раніше Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі.

Нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.

Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».

Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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