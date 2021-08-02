Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію

Мендель поскаржилась, що за два роки роботи у Зеленського вона побачила «дискредитацію і ненависть у соцмережах»

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель похизувалася відвертою фотосесією. Відповідні фото вона виклала у своїх соцмережах.

«Два роки політичного цькування. Розкажіть мені, що у нас в суспільстві все добре з гендерним питанням. Два роки «обсмоктування» кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті…», – скаржиться Мендель.

Вона додала, що за ці два роки роботи у Зеленського побачила «дискредитацію і ненависть у соцмережах».

«Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що «така, як я», працює так само багато і так само важливо, як і «дорослі дяді». Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер», – написала Мендель.

Вона також поскаржилась на два роки «політичного мочилова», проте тепер журналістка може викласти фотографії і «впевнено сказати – на них все не просто «як треба», на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну».

Мендель додала, що за місяць їй виповниться 35 років і вона рада всьому, що встигла.

«І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід», – написала експрессекретарка.

Зазначимо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель часто потрапляла у скандали через різні помилки та дивні вчинки. Нещодавно вона поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

Нещодавно Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

Нагадаємо, Мендель написала книгу, в якій є, зокрема, така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Також Мендель зізналася, скільки їй платив Зеленський.