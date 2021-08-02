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    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію

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    Юлії&nbsp;Мендель за місяць виповниться 35 років - Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлії Мендель за місяць виповниться 35 років
    Фото: Юлія Мендель/facebook.com

    Мендель поскаржилась, що за два роки роботи у Зеленського вона побачила «дискредитацію і ненависть у соцмережах»

    Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель похизувалася відвертою фотосесією. Відповідні фото вона виклала у своїх соцмережах.

    «Два роки політичного цькування. Розкажіть мені, що у нас в суспільстві все добре з гендерним питанням. Два роки «обсмоктування» кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті…», – скаржиться Мендель.

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    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію
    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію

    Вона додала, що за ці два роки роботи у Зеленського побачила «дискредитацію і ненависть у соцмережах».

    «Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що «така, як я», працює так само багато і так само важливо, як і «дорослі дяді». Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер», – написала Мендель.

    Вона також поскаржилась на два роки «політичного мочилова», проте тепер журналістка може викласти фотографії і «впевнено сказати – на них все не просто «як треба», на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну».

    Мендель додала, що за місяць їй виповниться 35 років і вона рада всьому, що встигла.

    «І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід», – написала експрессекретарка.

    Зазначимо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель часто потрапляла у скандали через різні помилки та дивні вчинки. Нещодавно вона поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

    Нещодавно Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

    Нагадаємо, Мендель написала книгу, в якій є, зокрема, така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

    Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

    Також Мендель зізналася, скільки їй платив Зеленський.

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    Теги: Юлія Мендель
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    Юлія Мендель оприлюднила відверту фотосесію