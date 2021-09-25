Вагітна від президента. Мендель розповіла, як страждала від фейків про себе

У 2020 році в мережі з'явилися чутки про любовний зв'язок між президентом України Володимиром Зеленським і його прессекретаркою Юлією Мендель

Мендель запевняє, що добре знає, які міфи та фейки ширилися про неї мережею інтернет

Колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського, відео програми вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«Фейк поширюється в шість разів швидше, ніж правда. В шість разів більше прочитало людей про те, що у мене «Лексус» (йдеться про те, що нібито Мендель після першого місяця роботи на посаді речниці Зеленського заробила на авто – ред.), ніж про спростування», – сказала Мендель.

«Мама мого колишнього чоловіка казала йому: «А ти знаєш, що Юля вагітна від президента?», – додала Мендель. Також вона додала, що знає усі міфи та фейки, які ширилися про неї мережею інтернет.

На початку липня 2020 року в мережі з'явилися чутки про любовний зв'язок між президентом України Володимиром Зеленським і його прессекретаркою Юлією Мендель. Говорилося навіть про вагітність Мендель від свого шефа. Цю тему жваво підхопила низка ЗМІ.

Журналістку Юлію Мендель призначили прессекретаркою президента в 2019 році. Згодом з нею стався скандал, коли Мендель відштовхнула від президента журналіста «Радіо Свобода». Тоді вона говорила, що не тримається за свою посаду.

Як повідомляли раніше, телеканал «Україна 24» закрив перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми «Велика деолігархізація».Останній випуск програми, яку вела колишня прессекретарка президента Юлія Мендель, вийшов 4 вересня.

До слова, Мендель поскаржилася, що новому прессекретарю Зеленського працювати легше.

Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме ума-розума бізнесменів.

Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончарука «хлопчиком» і «два метри сексу».

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

Читайте також: