Прессекретарка Зеленського назвала три свої професійні правила



Прессекретарка президента України Юлія Мендель

Юлія Мендель працює прессекретаркою Зеленського сім місяців

Прессекретарка президента України Юлія Мендель вважає одним з основних завдань для працівників комунікаційної сфери - змінити імідж України в світі. Про це вона написала у Facebook.

«На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і що в нас, українців, чимало причин почуватися переможцями. Адже ми такі і є», - написала Мендель.

Юлія підкреслила, що сьогодні виповнюється сім місяців, як вона працює на посаді прессекретарки президента, а цього місяця - три роки, як потрапила в комунікації.

Речниця глави держави поділилася трьома правилами для комунікаційників, які випрацювала за цей час.

Першим таким правилом Мендель вважає те, що меседж без контексту не має значення. За її словами, які б меседжі не хотів донести спікер, поки він не створить контексту для інтерв’юерів, усе сказане ним може бути поставлене в контекст розуміння ситуації інтерв‘юерами.

Друге правило, яке визначила для себе прессекретарка президента, - це те, що не треба виправдовуватися.

«У кожній ситуації має бути чітко зважена межа: де закінчується пояснення позиції, а починається виправдання. Виправдання ставить одразу у програшну позицію, адже спікер наче вже визнає провину за собою. Тому меседж позиції має бути чітким, лаконічним, він має заводити аудиторію на ваше інформаційне поле, а не відбивати напад на території нападників. Інформаційні атаки в більшості абсурдні і нелогічні. Тому варто пояснювати, чому вони нелогічні, відкриваючи реальність, а не виправдовуватися. Виправданнями не перемогти», - пояснила вона.

Третім правилом для Мендель є те, що комунікація ніколи не діятиме без суті.

«Якщо нема ідеї, лідера, події, не буде і якісної комунікації. Не беріться комунікувати непотріб. Це нівелює ідею і якісних комунікацій, і високої професійності, і сенсу життя. Комунікація непотребу чи порожнечі - це обман. А ніхто з нас не хоче присвятити життя обману», - переконана вона.

Серед досягнень минулого року прессекретарка глави держави відзначила перший профайл українського президента у The New Yorker та першу обкладинку Time із його фото. Утім, за її словами, основна заслуга тут не пресслужби, а самого Зеленського.

«Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин у 2020», - резюмувала Мендель.

Раніше повідомлялося, журнал Time помістив фото Зеленського на обкладинку, присвятивши йому статтю під назвою The Man in the Middle, яка перекладається як «Чоловік посередині». Цей номер побачив світ 16 грудня 2019 року.