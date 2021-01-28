Мер Івано-Франківська разом із громадянами протестували проти високих тарифів (відео)

Люди прийшли під стіни Івано-Франківської облдержадміністрації

Освітяни, лікарі, афганці, добровольці, волонтери, громадські активісти й небайдужі громадяни прийшли на акцію протесту проти високих тарифів, пишуть Версії.

«Ні тарифному грабунку», «Справедливу ціну на газ», «Зупинимо тарифний геноцид» – із такими гаслами сотні людей прийшли під стіни Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

До протестувальників приєднався міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав готуватися до серії акції протесту.

«Ми розуміємо, що за підняттям цін на газ, електрику стоять олігархи. Електрика тільки за минулий рік зросла вдвічі, а ще цього року буде двічі підняття ціни на електроенергію. Із 1 квітня і з 1 липня – це вже прийнято НКРЕ. Ми розуміємо, що від газу та електрики залежить усе решта. Зрозуміло, тому й ціни зростуть. Те саме стосується й інших послуг. Тому важливо розпочати серію акцій по країні проти тарифного геноциду. Нам сьогодні потрібно сказати своє рішуче ні!», – зазначив мер.

Очільник міста переконаний, що облгази, обленерго повинні бути виключно в державній формі власності. «Ми повинні їх повернути. Це непростий процес, але до нього ми повинні йти разом», – додав Руслан Марцінків.

Також він озвучив ідею зробити робочу групу, щоби тиснути на представників державної влади й попередити її, що розпочинається низка акцій протесту.

Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.