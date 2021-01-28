  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мер Івано-Франківська разом із громадянами протестували проти високих тарифів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;Мер міста закликав готуватися до серії акції протесту - Мер Івано-Франківська разом із громадянами протестували проти високих тарифів (відео)
     Мер міста закликав готуватися до серії акції протесту
    Фото: Руслан Марцінків/Facebook

    Люди прийшли під стіни Івано-Франківської облдержадміністрації

    Освітяни, лікарі, афганці, добровольці, волонтери, громадські активісти й небайдужі громадяни прийшли на акцію протесту проти високих тарифів, пишуть Версії.

    «Ні тарифному грабунку», «Справедливу ціну на газ», «Зупинимо тарифний геноцид» –  із такими гаслами сотні людей прийшли під стіни Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

    До протестувальників приєднався міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав готуватися до серії акції протесту.

    «Ми розуміємо, що за підняттям цін на газ, електрику стоять олігархи. Електрика тільки за минулий рік зросла вдвічі, а ще цього року буде двічі підняття ціни на електроенергію. Із 1 квітня і з 1 липня – це вже прийнято НКРЕ. Ми розуміємо, що від газу та електрики залежить усе решта. Зрозуміло, тому й ціни зростуть. Те саме стосується й інших послуг. Тому важливо розпочати серію акцій по країні проти тарифного геноциду. Нам сьогодні потрібно сказати своє рішуче ні!», – зазначив мер.

    Очільник міста переконаний, що облгази, обленерго повинні бути виключно в державній формі власності. «Ми повинні їх повернути. Це непростий процес, але до нього ми повинні йти разом», –  додав Руслан Марцінків.

    Також він озвучив ідею зробити робочу групу, щоби тиснути на представників державної влади й попередити її, що розпочинається низка акцій протесту.

    Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

    Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів. 

    Читайте також: За газ українці заплатять за новими тарифами: у кого платіжка зміниться на 1 тис. грн
    Теги: газ ціни опалення мер протест Івано-Франківськ Руслан Марцінків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies