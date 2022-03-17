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    Мер ізраїльського міста святкував Пурим у футболці, як у Зеленського

    Мер ізраїльського Нешера Рой Леві святкував Пурим у футболці, як у Зеленського - Мер ізраїльського міста святкував Пурим у футболці, як у Зеленського
    Мер ізраїльського Нешера Рой Леві святкував Пурим у футболці, як у Зеленського
    фото: скріншот

    На святкуванні свята Пурим у ізраїльському місті Нешер оригінально згадали про Україну

    Міський голова ізраїльського Нешера Рой Леві на святкуванні юдейського релігійного свята Пурим несподівано підтримав Україну. Про це пише офіційний Facebook адміністрації Нешера.

    На святковому концерті Леві виступав, вдягнувши таку ж футболку, у якій раніше був помічений президент України Володимир Зеленський.

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    Раніше у такій же футболці Зеленський виступав у онлайн-форматі перед польськими урядовцями.

    Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилися малюнки, на яких Зеленський та інше керівництво України, яке веде війну із російськими загарбниками, було зображене у вигляді супергероїв.

    Теги: свята Facebook президент
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    Мер ізраїльського міста святкував Пурим у футболці, як у Зеленського