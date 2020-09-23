Мер Києва перевірив реконструкцію зупинок швидкісного трамвая на Борщагівці



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Завершити повний комплекс робіт заплановано в листопаді цього року

Масштабний ремонт відбувається на зупинках «Бульвар Кольцова» та «Вулиці Зодчих»

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція зупинкових комплексів Борщагівської гілки швидкісного трамвая. Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Навіть в умовах економічної кризи, яку спричинила пандемія, ми продовжуємо втілювати важливі інфраструктурні проєкти. Минулого року капітально відремонтували колії швидкісного трамвая на Борщагівському шляхопроводі. Нагадаю: цією гілкою трамваю щодня користуються понад 150 тисяч пасажирів. І обслуговують її сьогодні сучасні трамваї», – зазначив мер.





За словами Кличка, то за минулі роки фахівці «Київпастрансу» капітально відремонтували 8 зупинок швидкісного трамвая: «Площа Перемоги», «Політехнічна», «Польова», «Старовокзальна», «Вацлава Гавела», «Гарматна», «Гната Юри», «Вулиця Потапова».

«На завершальній стадії роботи на зупинці «Бульвар Кольцова». Тут вже збудували дві підвищених платформи з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Змонтували металеві навіси над платформами. Проклали всі необхідні мережі. Також облаштували світлові сигнали для пасажирів, які сповіщають про наближення трамваю», – повідомив Кличко.

Також на станції звели навіси освітлені тепер LED світильниками. Змонтували турнікетну групу, встановили каси для продажу квитків, технологічні приміщення для обслуговування станції. Встановили відеоспостереження.

Реконструкція трамвайної зупинки здійснюється з використанням сучасних новітніх технологій. Завершити повний комплекс робіт заплановано в листопаді цього року.

Наступна на черзі – зупинка «Вулиця Зодчих». Сьогодні там тривають роботи з перекладання трамвайних колій. До кінця року завершать повну реконструкцію і цієї зупинки.

«Хочу зазначити, що ці ремонти є частиною великого проєкту. Загалом ми плануємо здійснити реконструкцію 6 трамвайних зупинок, 13 автобусних зупинкових комплексів та побудувати понад 3,5 кілометри колії до «Кисневого заводу», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування.