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    Новини

    У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування

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    Наразі інспектори проводять роз&rsquo;яснювальну роботу з водіями та роздають пам&rsquo;ятки - У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування
    Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки
    Фото: Аеропорт Бориспіль

    Інспектори штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки та стоянки

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» почала працювати інспекція з паркування, яка є спільною ініціативою аеропорту та Гірської сільської ради.

    Інспектори, як і співробітники Національної поліції, фіксуватимуть порушення правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису) на території аеропорту, повідомляє пресслужба летовища.

    До їх повноважень входить:

    • розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122, частинами першою, другою та восьмою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
    • накладання адміністративних стягнень.

    Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки, які попереджають, що у випадку розташування транспортного засобу з ознаками адміністративного правопорушення інспекторами будуть накладатись штрафи у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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    У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування
    У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування
    У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування

    Штрафуватимуть за:

    • порушення правил зупинки, стоянки (частини перша, третя та шоста статті 122 КУпАП)
    • порушення правил паркування транспортних засобів (частини перша, друга та восьма статті 1521 КУпАП)

    Водіям радять здійснювати зупинку та стоянку у дозволених місцях та користуватись паркувальними майданчиками, на кожному з яких надається визначений час для безкоштовного паркування.

    Київ Аеропорт Бориспіль штраф інспекція парковка
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