У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування
Інспектори штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки та стоянки
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» почала працювати інспекція з паркування, яка є спільною ініціативою аеропорту та Гірської сільської ради.
Інспектори, як і співробітники Національної поліції, фіксуватимуть порушення правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису) на території аеропорту, повідомляє пресслужба летовища.
До їх повноважень входить:
- розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122, частинами першою, другою та восьмою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
- накладання адміністративних стягнень.
Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки, які попереджають, що у випадку розташування транспортного засобу з ознаками адміністративного правопорушення інспекторами будуть накладатись штрафи у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Штрафуватимуть за:
- порушення правил зупинки, стоянки (частини перша, третя та шоста статті 122 КУпАП)
- порушення правил паркування транспортних засобів (частини перша, друга та восьма статті 1521 КУпАП)
Водіям радять здійснювати зупинку та стоянку у дозволених місцях та користуватись паркувальними майданчиками, на кожному з яких надається визначений час для безкоштовного паркування.