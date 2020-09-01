У «Борисполі» почали працювати інспектори з паркування



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Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки Фото: Аеропорт Бориспіль

Інспектори штрафуватимуть водіїв за порушення правил зупинки та стоянки

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» почала працювати інспекція з паркування, яка є спільною ініціативою аеропорту та Гірської сільської ради.

Інспектори, як і співробітники Національної поліції, фіксуватимуть порушення правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису) на території аеропорту, повідомляє пресслужба летовища.

До їх повноважень входить:

розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122, частинами першою, другою та восьмою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

накладання адміністративних стягнень.

Наразі інспектори проводять роз’яснювальну роботу з водіями та роздають пам’ятки, які попереджають, що у випадку розташування транспортного засобу з ознаками адміністративного правопорушення інспекторами будуть накладатись штрафи у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафуватимуть за:

порушення правил зупинки, стоянки (частини перша, третя та шоста статті 122 КУпАП)

порушення правил паркування транспортних засобів (частини перша, друга та восьма статті 1521 КУпАП)

Водіям радять здійснювати зупинку та стоянку у дозволених місцях та користуватись паркувальними майданчиками, на кожному з яких надається визначений час для безкоштовного паркування.