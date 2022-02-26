Українські війська відбили Миколаїв

Наразі в регіоні все спокійно

Українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він додав, що наразі в регіоні все спокійно, тож приводів для хвилювань немає.

Перед цим російські окупанти обстрілювали у Миколаєві військову інфраструктуру та аеродром.

Також з’являлася інформація про ймовірну висадку російського десанту на території міста Очаків Миколаївської області, насправді ж українські військові змогли цьому запобігти.

«Нещодавно говорив із мером міста, він сказав, що десанту там немає. Міст підривали, не знаю, чи це пов'язано зі збиттям десантного літака, але наразі висадки в області немає. Ніхто до нас не іде«, – розповів Кім.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.