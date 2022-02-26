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    У Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів

    У Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів
    фото: скріншот із відео

    Вони ховалися у підвалі житлового будинку

    Підрозділ територіальної оборони Миколаєва затримав російських військових у підвалі житлового будинку. Повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

    Ворожих диверсантів затримали у районі площі Перемоги. Вони ховалися у підвалі багатоповерхового будинку. Повідомляється, що вони намагалися відстрілюватись, але їх успішно затримали.

    Нагадаємо, українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.

    Нагадаємо, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

    Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва.

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    Теги: ЗСУ війна Миколаїв військові Україна
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    У Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів