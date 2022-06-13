ЗСУ збили над Миколаєвом ворожий безпілотник

У рашистів поменшало розвідувальних БПЛА

Сьогодні, 13 червня, українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

«Збитий над Миколаєвом розвідувальний БПЛА», – написав Кім.

Додамо, що за минулу добу українські військові збили три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили 500-ту повітряну ціль.

7 червня Збройні сили України збили ворожу ракету у Запорізькій області.

Додамо, що ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

З початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

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