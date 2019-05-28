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    Мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту, – Труханов

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    <span>Одеський міський голова Геннадій Труханов</span> - Мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту, – Труханов
    Одеський міський голова Геннадій Труханов

    З'їзд партії мерів відбудеться 2 червня у Харкові

    З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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    Він зазначив, що до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія «Довіряй справам», а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

    За його словами, на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади – не лише Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.

    «Ідея такої консолідації зусиль затребувана та своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами», - підкреслив Труханов.

    При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об'єднаної політсили.

    «Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму та порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть лише тих, чию роботу видно. І саме цей фактор дозволить обрати до парламенту дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців», - резюмував Труханов.

    Нагадаємо, одіозні мер Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов створюють спільну партію базі «Відродження» для участі в парламентських виборах. До нової партії, з гаслом — «Довіряй справам!», увійдуть зокрема мери Ужгорода, Артемівська, Вознесенська.

    Офіційно про створення «партії мерів» буде оголошено в кінці травня — на початку червня.

    До нової партії мають приєднатися депутати з групи «Відродження» у повному обсязі та мажоритарники з «Волі народу» та «Нашого краю».

    21 травня мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що йде у партію Кернеса і Труханова.

    Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

    Джерело: Українські новини

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