Мери українських міст об'єднуються для походу до парламенту, – Труханов



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Одеський міський голова Геннадій Труханов

З'їзд партії мерів відбудеться 2 червня у Харкові

З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Він зазначив, що до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія «Довіряй справам», а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

За його словами, на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади – не лише Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.

«Ідея такої консолідації зусиль затребувана та своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами», - підкреслив Труханов.

При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об'єднаної політсили.

«Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму та порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть лише тих, чию роботу видно. І саме цей фактор дозволить обрати до парламенту дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців», - резюмував Труханов.

Нагадаємо, одіозні мер Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов створюють спільну партію базі «Відродження» для участі в парламентських виборах. До нової партії, з гаслом — «Довіряй справам!», увійдуть зокрема мери Ужгорода, Артемівська, Вознесенська.

Офіційно про створення «партії мерів» буде оголошено в кінці травня — на початку червня.

До нової партії мають приєднатися депутати з групи «Відродження» у повному обсязі та мажоритарники з «Волі народу» та «Нашого краю».

21 травня мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що йде у партію Кернеса і Труханова.

Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

Джерело: Українські новини