Мер Одеси Труханов: Ми створюємо потужне політичне лобі інтересів українців у Раді



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Одеський міський голова Геннадій Труханов

Очільник Одеси три години спілкувався з журналістами

Сьогодні, 27 травня 2019 року, минуло рівно п'ять років, як одесити обрали мером Геннадія Труханова. Щорічно міський голова звітує перед одеситами про виконану роботу за минулий рік. Про це повідомляє прес-служба одеського мера.

Традиційний звіт триває близько 50 хвилин, сьогодні Геннадій Труханов відповідав на питання журналістів протягом трьох годин.

Так, за п'ять років роботи міський парк електротранспорту поповнився 84 новими тролейбусами і трамваями. Популярністю у одеситів і гостей міста користуються нові Стамбульський і Грецький парки, упорядкований парк Перемоги. Відкрито 14 нових дитячих садків, чергу в дошкільні навчальні заклади скоротилася з 12 тисяч до 3 тис дітей.

З нуля побудована нова школа - Європейський ліцей. При школах відкрито 56 нових стадіонів, впроваджується нова система харчування «шведський стіл». Побудовано нову дитячу поліклініку на Бочарова, інклюзивно-ресурсний центр, відреставровано Потьомкінські сходи, 11 пам'яток архітектури. На 2018 рік запланована реставрація знаменитого Будинку Руссова.

Капітально відремонтували 13 шкіл, 270 будівель, 21 сімейну амбулаторію, в тому числі, відкриті амбулаторії у віддалених районах міста та багато-багато іншого.

Одне з питань, що найбільш цікавило журналістів – про об'єднання мерів Одеси і Харкова.

Труханов зазначив, що це має стати «політично оформленим, потужним лобі українських міст в майбутньому парламенті, яке своєю місією вбачає реальне представництво і захист інтересів громад».

«Наприклад, найважливіше питання - опалення в зимовий період. Коли країна входить в опалювальний сезон, немає такого мера в Україні, який би не підстрибував на своєму робочому місці. Ми по черзі приїжджаємо до Києва і з портфелями сидимо під кабінетами. Навіщо ми там сидимо? Ми що, просимо опалити свій будинок або дачу? Ми просимо, щоб наші міста не замерзали. Ми хочемо, щоб наші міста чули, ми хочемо, щоб голос наших громад був почутий в парламенті! Ми живемо в безпосередньому щоденному контакті з людьми, живемо з ними одним життям, на відміну від столичних політичних еліт. Вперше ми сьогодні маємо серйозний шанс зайти в парламент. Я впевнений, що городяни нас підтримають», - розповів Труханов.