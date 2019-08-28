Мешканці Донбасу за три роки стали утричі частіше ідентифікувати себе як етнічні українці



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У 2019 році варіант «етнічний українець» для самоідентифікації обрало найбільше респондентів - 29%б у 2016-му таких було 11,4%

Мешканці підконтрольної українському уряду частини Донбасу втричі частіше стали ідентифікувати себе як етнічні українці, у порівнянні з 2016 роком. Такі дані отримали соціологи берлінського Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень за підсумками дослідження «Настрої та ідентичності Донбасу по обидва боки фронту».

У 2019 році варіант «етнічний українець» для самоідентифікації обрало найбільше респондентів ― 29%. у 2016-му таких було 11,4% Водночас, з означенням «громадянин України» погодилися 26% опитаних. Під час дослідження 2016 року «громадянами України» себе вважала більшість респондентів – 53%.

На думку авторів звіту, це пов’язано з розчаруванням населення прифронтових теренів Донеччини й Луганщини в підтримці з боку центральної влади.

«Незважаючи на — або через — невизначеність свого становища в Українській державі самоідентифікація як етнічних українців дозволяє відмежуватися від війни та від Росії», — говориться у звіті про дослідження.

Дослідження також показало, що мешканці так званих «ДНР» та «ЛНР» мають значно більш неоднорідну ідентичність. 21% респондентів ідентифікували себе одночасно і росіянами, і українцями. На другому місці — регіональна самоідентифікація: біля 18% вважають себе передусім жителями Донбасу. Громадянами України ідентифікують себе майже 13% мешканців непідконтрольних територій, а громадянами самопроголошених республік — 12%.

Джерело: Громадське