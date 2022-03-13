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    В Ірпені матір із сином поховали у дворі житлового комплексу (фото)

    Так сьогодні виглядають двори житлових комплексів на Київщині - В Ірпені матір із сином поховали у дворі житлового комплексу (фото)
    Так сьогодні виглядають двори житлових комплексів на Київщині

    Загиблій дитині було лише 12 років

    В Ірпені матір з 12-рінчим сином поховали у дворі житлового комплексу. Відповідну світлину розмістив журналіст Андрій Хрустальов.

    Нагадаємо, під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим коридором» окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей.

    Розвідка повідомляє, що це звірство російські загарбники скоїли 11 березня. Унаслідок цинічного обстрілу семеро людей загинули, із них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

    Теги: окупанти війна Київщина Ірпінь #stoprussia
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    В Ірпені матір із сином поховали у дворі житлового комплексу (фото)