В Ірпені матір із сином поховали у дворі житлового комплексу (фото)

Так сьогодні виглядають двори житлових комплексів на Київщині

Загиблій дитині було лише 12 років

В Ірпені матір з 12-рінчим сином поховали у дворі житлового комплексу. Відповідну світлину розмістив журналіст Андрій Хрустальов.

Нагадаємо, під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим коридором» окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей.

Розвідка повідомляє, що це звірство російські загарбники скоїли 11 березня. Унаслідок цинічного обстрілу семеро людей загинули, із них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.