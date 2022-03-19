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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)

    Вода потрапляє у господарства Київщини - Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Вода потрапляє у господарства Київщини
    фото: tsn.ua

    Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу

    У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників із російськими окупантами, є загроза затоплення села. Станом на сьогодні рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня. Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на розповіді місцевих мешканців.

    За словами місцевих, на річці залишилось 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене росіянами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.

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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    фото: tsn.ua

    Водночас, як свідчать фото, вода вже «стоїть» у подвір'ях людей.

    «Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу», – додають люди.

    Нагадаємо, окупанти вгатили снарядом по Московському храму в Ірпені. До слова, станом на вчора, на Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна річка окупація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)