Невтішні дані: у Києві понад пів сотні хворих на коронавірус у важкому стані



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Столичні лікарі рятують життя хворим на коронавірус

Один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень

Станом на 24 червня у столичних лікарнях перебувають 232 хворих на коронавірус. 51 особа - у важкому стані, один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на Covid-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень», - сказав він.

Мер також зазначив, що з діагнозом «пневмонія» за минулу добу госпіталізували 36 людей. Усього запалення легень в медзакладах столиці лікують 432 хворих.

Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%. У міській дитячій інфекційній лікарні - 33% ліжок.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 20554

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Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.