  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невтішні дані: у Києві понад пів сотні хворих на коронавірус у важкому стані

    • Розсилка
    Столичні лікарі рятують життя хворим на коронавірус - Невтішні дані: у Києві понад пів сотні хворих на коронавірус у важкому стані
    Столичні лікарі рятують життя хворим на коронавірус

    Один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень

    Станом на 24 червня у столичних лікарнях перебувають 232 хворих на коронавірус. 51 особа - у важкому стані, один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу повідомити, що в столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на Covid-19. 51 хворий - у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень», - сказав він.

    Мер також зазначив, що з діагнозом «пневмонія» за минулу добу госпіталізували 36 людей. Усього запалення легень в медзакладах столиці лікують 432 хворих.

    Щодо заповненості ліжок в опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, то в Олександрівській лікарні заповнені 57% ліжок, у лікарні №4 – 33%, в лікарні №9 - 75%. У міській дитячій інфекційній лікарні - 33% ліжок.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ