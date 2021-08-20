Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії

Штам «Дельта» вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених зросла з 4% до 6%

Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу. Про це повідомляє Spiegel.

«Ми чітко бачимо початок четвертої хвилі, яка вже набирає розмаху, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення», – зазначають у документі.

Зростання кількості заражень почалося раніше, ніж влітку 2020 року, та цього разу – особливо у групі від 10 до 49 років.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених зросла з 4% до 6% – на основі даних про близько пів мільйона тестів. Дані звіту дещо відстають від поточної ситуації, тому що охоплюють тиждень до 15 серпня. Штам «Дельта» вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків.

Нагадаємо, в Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».

Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.