В Україні за добу на Covid-19 захворіли 112 дітей
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Одеській області
Станом на 20 серпня в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 597 осіб;
- летальних випадків – 26;
- одужало – 882 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 478 осіб,
- методом ІФА – 6 454 особи,
- експрес-тестами – 19 010 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 271 826 осіб;
- одужало – 2 200 000 осіб;
- летальних випадків – 53 394;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».
Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.
Читайте також:
- Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів
- Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення
- Вчений-біохімік Володимир Галицький: Ніякого загравання з епідемією! Усі концерти мають негайно бути скасовані