  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні за добу на Covid-19 захворіли 112 дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 271 826 осіб - В Україні за добу на Covid-19 захворіли 112 дітей

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб

    Фото УНІАН

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Одеській області

    Станом на 20 серпня в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 597 осіб;
    • летальних випадків – 26;
    • одужало – 882 особи.

    За добу протестовано:
    • методом ПЛР – 23 478 осіб,
    • методом ІФА – 6 454 особи,
    • експрес-тестами – 19 010 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 271 826 осіб;
    • одужало – 2 200 000 осіб;
    • летальних випадків – 53 394;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

    Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».

    Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

    Читайте також:

    Теги: вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу на Covid-19 захворіли 112 дітей