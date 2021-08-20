В Україні за добу на Covid-19 захворіли 112 дітей

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Одеській області

Станом на 20 серпня в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 597 осіб;

летальних випадків – 26;

одужало – 882 особи.

методом ПЛР – 23 478 осіб,

методом ІФА – 6 454 особи,

експрес-тестами – 19 010 осіб.

За добу протестовано:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 271 826 осіб;

одужало – 2 200 000 осіб;

летальних випадків – 53 394;

проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».

Також фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.