Мінфін США застерігає від розширення санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США вважає, що розширення санкцій може зашкодити «і Росії, і інвесторам та бізнесу США»

Потенційне розширення санкцій на суверенний борг Росії і цінні папери може виявитися негативним для світових ринків, йдеться в звіті Міністерства фінансів США. Американські ЗМІ повідомляють, що звіт був направлений до Конгресу США 29 січня. Міністерство фінансів США застерігає, що розширення санкцій може зашкодити «і Росії, і інвесторам та



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Міністерство фінансів США вважає, що розширення санкцій може зашкодити «і Росії, і інвесторам та бізнесу США»

Потенційне розширення санкцій на суверенний борг Росії і цінні папери може виявитися негативним для світових ринків, йдеться в звіті Міністерства фінансів США.

Американські ЗМІ повідомляють, що звіт був направлений до Конгресу США 29 січня.

Міністерство фінансів США застерігає, що розширення санкцій може зашкодити «і Росії, і інвесторам та бізнесу США».

У документі наголошується, що заборона на покупку нових випусків облігацій федеральної позики стримає економічне зростання Росії, посилить навантаження на банки і призведе до заходів у відповідь Москви проти Вашингтона.

Доповідь підготовлена відповідно до закону «про протидію супротивникам США шляхом санкцій». У кінці січня документ направили з Мінфіну в Конгрес США.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».

Співавтор доповіді Андерс Ослунд заявив, що «кремлівський список» підмінили в останній момент.

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму і агресію Москви на сході України. Пізніше санкційні списки розширювалися.