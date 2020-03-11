Шмигаль найближчим часом поїде до США на зустріч з МВФ



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Денис Шмигаль найближчим часом поїде до США на зустріч з МВФ

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроєкту про функціонування банківської системи

Новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та новий міністр фінансів Ігор Уманський найближчим часом планують поїхати до Сполучених Штатів Америки на зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg, передає Офіс президента.

«Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ – ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа – ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо», – наголосив Зеленський.

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроєкту про функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

«Не лише Офіс президента, не лише [міністр юстиції Денис] Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту», – цитує Зеленського Офіс президента.

Президент не виключає можливі проблеми через оцінку конституційності законопроєкту.

Шмигаль запевняв, що його уряд продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.