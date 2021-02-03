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    Міністерство культури проситиме YouTube закрити NewsOne, ZIK і «112 Україна»

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    Зеленський вже привітав&nbsp;введення санкції щодо телеканалів Медведчука - Міністерство культури проситиме YouTube закрити NewsOne, ZIK і «112 Україна»
    Зеленський вже привітав введення санкції щодо телеканалів Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    Ткаченко заявив, що ці канали загрожують національній безпеці України

    Міністерство культури та інформаційної політики України направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, «112 Україна». Україна проситиме закрити їхні сторінки на YouTube. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

    Ткаченко заявив, що ці канали в ефірному, супутниковому, чи в Інтернет-трансляціях представляють інформаційну загрозу національній безпеці України.

    «Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент», – повідомив Ткаченко.

    Раніше він розповів, що NewsOne, ZIK, «112 Україна» не лише займаються нформаційним тероризмом і загрожують безпеці України, але й порушують журналістські стандарти.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію щодо введення санкції щодо телеканалів Медведчука. 

    Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.  Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.

    Читайте також: Перерваний політ Медведчука. Блокування каналів – не найблючіший удар по куму Путіна?
    Теги: ЗМІ телебачення РНБО пропаганда YouTube Олександр Ткаченко
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