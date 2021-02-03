Блокування каналів Медведчука. Юрист вказав на помилку влади, яку треба терміново виправити
За словами Шевченка, СБУ терміново повинна заарештувати Козака
Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака по суті знищує верховенство права й порушує базові права людини в країні. Санкції проти громадянина України без конкретного звинувачення в скоєнні злочину та притягнення до відповідальності знищує верховенство права. Про це написав юрист Ігор Шевченко на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Якщо санкції на Козака накладені за терористичну діяльність, а це єдина логічна причина, виходячи з тексту нашого закону про санкції, то СБУ терміново (а краще було це зробити до оголошення санкцій) повинна вручити Козаку обгрунтовану підозру в скоєнні тяжкого злочину (тероризм) і терміново його заарештувати без права внесення застави, або оголосити його в розшук, якщо він уже втік і переховується», – пояснив він.
За словами Шевченка, якщо цього не відбудеться найближчим часом, то накладені санкції будуть незаконними, й Козак скасує їх в Окружному адміністративному суді Києва чи навіть у Європейському суді.
Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов розповів, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичний і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь у терористичній діяльності, включаючи її фінансування.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.
Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.