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    Блокування каналів Медведчука. Юрист вказав на помилку влади, яку треба терміново виправити

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    <span>Тарас Козак <span>&ndash;&nbsp;</span>нардеп від ОПЖЗ та соратника Медведчука</span> - Блокування каналів Медведчука. Юрист вказав на помилку влади, яку треба терміново виправити
    Тарас Козак – нардеп від ОПЖЗ та соратника Медведчука
    Фото: Главком

    За словами Шевченка, СБУ терміново повинна заарештувати Козака

    Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака по суті знищує верховенство права й порушує базові права людини в країні. Санкції проти громадянина України без конкретного звинувачення в скоєнні злочину та притягнення до відповідальності знищує верховенство права. Про це написав юрист Ігор Шевченко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Якщо санкції на Козака накладені за терористичну діяльність, а це єдина логічна причина, виходячи з тексту нашого закону про санкції, то СБУ терміново (а краще було це зробити до оголошення санкцій) повинна вручити Козаку обгрунтовану підозру в скоєнні тяжкого злочину (тероризм) і терміново його заарештувати без права внесення застави, або оголосити його в розшук, якщо він уже втік і переховується», – пояснив він.

    За словами Шевченка, якщо цього не відбудеться найближчим часом, то накладені санкції будуть незаконними, й Козак скасує їх в Окружному адміністративному суді Києва чи навіть у Європейському суді.

    Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов розповів, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичний і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь у терористичній діяльності, включаючи її фінансування. 

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

    Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України. 

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    Теги: ЗМІ телебачення санкції
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