Міністр безпеки Британії: Путін відповідальний за отруєння в Солсбері



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Володимир Путін стоїть за отруєнням у Британії, - вважає міністр безпеки

Уряд РФ контролює, фінансує і скеровує військову розвідку, - міністр безпеки

Президент Росії Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і її доньки Юлії у Солсбері. З відповідною заявою виступив міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес, інформує AFP.

Як зазначає видання, Лондон звинуватив двох співробітників ГРУ РФ у використанні «Новачка» для вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в південно-західному англійському місті Солсбері.

Відповідаючи на питання про те, чи несе Путін відповідальність, Воллес сказав: «У кінцевому рахунку, він це робить, оскільки він є президентом Російської Федерації, і саме його уряд контролює, фінансує і скеровує військову розвідку, ГРУ, через своє Міністерство оборони».

«Я не думаю, що хтось може сказати, що Путін не контролює свою державу, і ГРУ, без сумніву, не виключення», - додав міністр.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».

У середу Велика Британія попросила скликати термінову зустріч Ради безпеки ООН через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.