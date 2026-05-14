Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї

Аліна Самойленко
фото: Офіс президента
Міністр енергетики США Кріс Райт зауважив, що Ірану залишилося кілька тижнів, щоб збагатити уран до збройового 

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив законодавцям, що Іран «лякаюче близький» до створення ядерної зброї, наполягаючи на тому, що країна «за тижні» збагати одну тонну свого урану до рівня, придатного для використання в зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Лякаюче близько. Їм залишилося кілька тижнів, щоб збагатити його до збройового урану», – сказав Райт Комітету Сенату з питань збройних сил на слуханнях. «Після цього все ще відбувається процес створення озброєння, але вони досить близькі до створення ядерної зброї».

Збагачення урану вище певного порогу – близько 90% – означає, що його можна використовувати для створення ядерної зброї. Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блюменталя про статус інших зареєстрованих 11 тонн урану Ірану, Райт сказав, що рівень збагачення коливається до 60%, хоча в Ірану «багато» збагаченого на 20%, що він назвав «дуже тривожним».

Потім Блюменталь тиснув на Райта, щоб дізнатися, чи доведеться президенту Дональду Трампу вилучити всі запаси урану Ірану, щоб зупинити збагачення.

«Я думаю, що це мудра стратегія», – сказав Райт. «Зрештою, метою є також запобігання збагаченню урану в майбутньому. Так, щоб мати безпечний світ, нам потрібно припинити їхню ядерну програму».

Численні посадовці адміністрації Трампа посилалися на іранські запаси збагаченого урану як на частину обґрунтування війни з Іраном. Трамп також заявив, що хоче, щоб Іран здав свій збагачений уран, щоб досягти угоди про припинення конфлікту.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. 

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
