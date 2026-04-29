Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Трамп пожартував про свій шлюб на зустрічі з королем Чарльзом (фото)

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Трамп звернувся до своєї дружини під час промови у присутності Чарльза III
фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

Дональд Трамп розхвалив королівську родину, розповідаючи, як його матір захоплювалася британською короною

Президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі. Про це пише «Главком» із посиланням на FOX 29 Philadelphia.

Дональд Трамп та король Чарльз III мали зустріч у США. Зокрема, монарх та президент зі своїми дружинами зустрілися на південній галявині Білого дому. На честь візиту короля Трамп висловив свою промову. Під час свого виступу Дональд Трамп пригадав, що його мати ставилася до родини британської корони із захопленням. Разом із цим він розповів, що його батьки прожили разом у шлюбі 63 роки.

«Моя чудова мати Мері Маклауд народилася в Сторновеї, Шотландія. Вона приїхала до Америки в 19 років, зустріла мого неймовірного батька. Ми його так любили. Ми всі його любили. Вони були одружені 63 роки», – сказав Трамп.

Дональд Трамп та король Чарльз III мали зустріч у США
фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

Після цих слів очільник Білого дому подивися на свою дружину Меланію Трамп та звернувся до неї. До слова, в той момент перша леді сиділа поруч із королевою Каміллою.

Трамп прийняв короля Чарльза III та королеву Каміллу у Білому домі
фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

Трамп пожартував під час офіційної зустрічі про те, що йому з дружиною навряд вдасться повторити рекорд своїх батьків. «Це рекорд, який нам не вдасться повторити, кохана. Мені шкода. Просто не вийде. Ми впораємося добре, але не настільки добре», – висловився Трамп.

На це Меланія Трамп лише посміхнулася. Після цього президент США продовжив свою промову, розповідаючи про те, як його мати обожнювала королівську родину.

Церемонія прибуття короля Карла III та королеви Камілли до Білого дому

«І моя мати любила королівську родину, і вона любила королеву. І щоразу, коли королева брала участь у якійсь церемонії чи в чомусь іншому, моя мати буквально прилипала до телевізора й казала: «Дивись, Дональде, дивись, як це красиво». Вона дійсно любила цю родину. Але я також пам’ятаю, як вона дуже чітко говорила: «Чарльз, дивись, молодий Чарльз, він такий милий». У моєї матері була закоханість у Чарльза. Можете в це повірити?» – зазначив він.

Чарльз III слухає розповідь Трампа про його матір
фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

У цей момент король Чарльз III слухав розповідь Трампа з посмішкою та незвичним виразом обличчя.

Нагадаємо, Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі.  Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Читайте також:

Теги: Король Чарльз III гумор Меланія Трамп Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трампісти прозріли
Трампісти прозріли
8 квiтня, 16:02
Іран та США домовилися про двотижневе умовне припинення вогню
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
10 квiтня, 07:27
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
9 квiтня, 03:58
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
20 квiтня, 00:28
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
25 квiтня, 07:42
Хоча Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
25 квiтня, 20:49
Трампа евакуйовано з вечері, де сталася стрілянина
Трампа евакуйовано з вечері, де сталася стрілянина
26 квiтня, 04:26
Ціна на еталонну нафту Brent піднялася до $109,64 за барель
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
Вчора, 08:46

Курйоз

Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото)
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото)
Після стрілянини на вечері кореспондентів у США гості «рятували» алкоголь (відео)
Після стрілянини на вечері кореспондентів у США гості «рятували» алкоголь (відео)
Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету
Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)

Новини

Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua