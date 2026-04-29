Трамп пожартував про свій шлюб на зустрічі з королем Чарльзом (фото)

Трамп звернувся до своєї дружини під час промови у присутності Чарльза III

Дональд Трамп розхвалив королівську родину, розповідаючи, як його матір захоплювалася британською короною

Президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі. Про це пише «Главком» із посиланням на FOX 29 Philadelphia.

Дональд Трамп та король Чарльз III мали зустріч у США. Зокрема, монарх та президент зі своїми дружинами зустрілися на південній галявині Білого дому. На честь візиту короля Трамп висловив свою промову. Під час свого виступу Дональд Трамп пригадав, що його мати ставилася до родини британської корони із захопленням. Разом із цим він розповів, що його батьки прожили разом у шлюбі 63 роки.

«Моя чудова мати Мері Маклауд народилася в Сторновеї, Шотландія. Вона приїхала до Америки в 19 років, зустріла мого неймовірного батька. Ми його так любили. Ми всі його любили. Вони були одружені 63 роки», – сказав Трамп.

Дональд Трамп та король Чарльз III мали зустріч у США фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

Після цих слів очільник Білого дому подивися на свою дружину Меланію Трамп та звернувся до неї. До слова, в той момент перша леді сиділа поруч із королевою Каміллою.

Трамп прийняв короля Чарльза III та королеву Каміллу у Білому домі фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

Трамп пожартував під час офіційної зустрічі про те, що йому з дружиною навряд вдасться повторити рекорд своїх батьків. «Це рекорд, який нам не вдасться повторити, кохана. Мені шкода. Просто не вийде. Ми впораємося добре, але не настільки добре», – висловився Трамп.

На це Меланія Трамп лише посміхнулася. Після цього президент США продовжив свою промову, розповідаючи про те, як його мати обожнювала королівську родину.

Церемонія прибуття короля Карла III та королеви Камілли до Білого дому

«І моя мати любила королівську родину, і вона любила королеву. І щоразу, коли королева брала участь у якійсь церемонії чи в чомусь іншому, моя мати буквально прилипала до телевізора й казала: «Дивись, Дональде, дивись, як це красиво». Вона дійсно любила цю родину. Але я також пам’ятаю, як вона дуже чітко говорила: «Чарльз, дивись, молодий Чарльз, він такий милий». У моєї матері була закоханість у Чарльза. Можете в це повірити?» – зазначив він.

Чарльз III слухає розповідь Трампа про його матір фото: скриншот FOX 29 Philadelphia/YouTube

У цей момент король Чарльз III слухав розповідь Трампа з посмішкою та незвичним виразом обличчя.

Нагадаємо, Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі. Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.