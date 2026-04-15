Венс може знову очолити делегацію США на переговорах з Іраном – CNN

Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном

Трамп доручив своїй команді знайти дипломатичне рішення конфлікту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації США, пише «Главком».

За даними співрозмовників, у можливому другому раунді консультацій також можуть взяти участь спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які вже брали участь у переговорах з іранською стороною в Ісламабаді.

За словами джерел, Трамп доручив своїй команді знайти дипломатичне рішення конфлікту та продовжує довіряти їм цю місію.

Водночас остаточного рішення щодо нового раунду переговорів поки немає. У Білому домі підтверджують, що консультації перебувають на стадії обговорення.

«Майбутні переговори знаходяться на стадії обговорення, але на даний момент нічого не заплановано», – повідомив один із американських чиновників. Іран також поки не підтверджував підготовку до нової зустрічі.

Раніше повідомлялось, що США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.