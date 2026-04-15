Венс може знову очолити делегацію США на переговорах з Іраном – CNN

Іванна Гончар
Трамп доручив своїй команді знайти дипломатичне рішення конфлікту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс може знову очолити американську делегацію на переговорах з Іраном. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації США, пише «Главком».

За даними співрозмовників, у можливому другому раунді консультацій також можуть взяти участь спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які вже брали участь у переговорах з іранською стороною в Ісламабаді.

За словами джерел, Трамп доручив своїй команді знайти дипломатичне рішення конфлікту та продовжує довіряти їм цю місію.

Водночас остаточного рішення щодо нового раунду переговорів поки немає. У Білому домі підтверджують, що консультації перебувають на стадії обговорення.

«Майбутні переговори знаходяться на стадії обговорення, але на даний момент нічого не заплановано», – повідомив один із американських чиновників. Іран також поки не підтверджував підготовку до нової зустрічі.

Раніше повідомлялось, що США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

