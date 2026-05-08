Вірусолог із Києва розповіла про небезпеку хантавірусу для українських військових

Хантавірус може передаватись від людини до людини в окремих випадках

Одна з груп ризику хантавірусу – це українські військові. Життя в польових умовах під час війни є одним із факторів інфікування хантавірусом. Як повідомляє «Главком», про це в етері «Еспресо» розповіла професорка, докторка медичних наук, лікар-вірусолог вірусологічної лабораторії ДУ ««Київський міський центр контролю профілактики хвороб МОЗ України» Алла Мироненко.

Як пояснила Алла Мироненко, хантавірус – це не нова загроза, вона відома ще з минулого століття. До того ж він фіксується і в Україні. «Цих вірусів багато і вони є в Україні. Річ у тому, що це інфекція, якою заражається людина від тварин. У цьому випадку – мишовидні гризуни. Польові миші й інші види гризунів в Україні є. Втім, це природно-осередкове захворювання. Тобто, є певні території в Україні – Захід країни. Випадки зараження цим вірусом в Україні фіксуються, але вони є поодинокими», – розповіла лікарка.

Вірусологиня зауважила, що в Україні є чималий ризик інфікуватися хантавірусом. Зокрема, в зоні ризику перебувають українські військові, які живуть у польових умовах. «Проблема в тому, що в нас триває війна й люди перебувають в окопах, де польові гризуни звичайно є. Відтак, у нас хворіють саме військові, які перебувають в окопах», – розповіла професорка.

Алла Мироненко також підтвердила, що існують випадки, коли хантавірус може передаватися від людини до людини. Однак це можливо лише при тісному контакті інфікованої та здорової людини й в окремих випадках.

«Дійсно, при близькому контакті, хантавірус може передаватись від людини до людини, але не є систематичними випадками. Втім, специфічного лікування проти саме цього вірусу немає і для хворого критично важливо вчасно потрапити в медичну установу для того, щоби була надана кваліфікована медична допомога спрямована на полегшення стану й усунення симптомів. Усе це потрібно, щоб розвантажити організм і дати йому впоратись самому», – додала вона.

Нагадаємо, на борту лайнера MV Hondius, що прямував із Південної Америки до африканського узбережжя, стався спалах смертельної інфекції. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно підтвердила смерть трьох пасажирів від хантавірусу – захворювання, що спричиняє тяжке ураження дихальної системи.

Також повідомлялося, у п’ятьох громадян України, які перебувають на круїзному лайнері MV Hondius, не виявили ознак інфікування хантавірусом. Наразі стан здоров'я наших співвітчизників оцінюється як задовільний.