Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Туреччина «готова підтримати всі кроки» задля продовження переговорів Києва і Москви

Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс».

«Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів. Зокрема, зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають», – сказав він.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

