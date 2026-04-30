Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
фото: скриншот з відео

Пожежа на підприємстві лише посилилась

У російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після вибуху з'явився білий стовп диму.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зазначається, що пожежа на підприємстві лише посилилась.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 29 квітня уночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про об’єкт, що належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється одразу у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Зауважимо, що на супутникових знімках видно, що вогнем охоплені кілька резервуарів з паливом

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua