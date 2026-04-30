У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)

У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху

У російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після вибуху з'явився білий стовп диму.

Зазначається, що пожежа на підприємстві лише посилилась.

Нагадаємо, 29 квітня уночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про об’єкт, що належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється одразу у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Зауважимо, що на супутникових знімках видно, що вогнем охоплені кілька резервуарів з паливом.