CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану

Аліна Самойленко
Трамп розчарований тим, як іранці ведуть переговори щодо припинення війни
Дональд Трамп незадоволений таким тривалим локуванням Ормузької протоки 

Президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. Останню відповідь іранської сторони президент США охарактеризував як «абсолютно неприйнятну» та «дурну». Це змусило багатьох американських високопосадовців поставити під сумнів наміри Ірану вести серйозний діалог.

Всередині адміністрації США наразі немає єдиної позиції щодо подальших кроків. Окремі групи впливу закликають до більш агресивного тиску, включаючи проведення цілеспрямованих ударів для послаблення позицій Тегерана. Інша частина посадовців наполягає на продовженні дипломатичних зусиль.

Водночас у Трампа виникають питання до пакистанських посередників. В оточенні президента вважають, що Пакистан недостатньо прямолінійно передає іранцям невдоволення Вашингтона. Деякі чиновники підозрюють, що пакистанська сторона представляє США більш позитивну версію позиції Ірану, ніж вона є насправді.

У понеділок Трамп провів чергову зустріч із командою з національної безпеки в Білому домі для обговорення подальшої стратегії. Попри серйозність ситуації, джерела повідомляють, що остаточне рішення навряд чи буде прийняте до від’їзду президента до Китаю, який запланований на другу половину дня вівторка.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою. 

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю. 

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

