Трамп заявив, що має «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном

Трамп: Але в мене є чудовий план – план полягає в тому, щоб вони не могли мати ядерну зброю

Дональд Трамп назвав назвав останню мирну пропозицію Ірану «дурною»

Президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Президент розкритикував останню пропозицію Ірану, яку він назвав «дурною пропозицією», заявивши, що будь-яка угода між двома країнами вимагатиме від Ірану зобов’язання припинити розробку ядерної програми.

«Знаєте, на війні потрібно змінюватися, бути гнучким, мати багато планів, але в різні дні потрібно виконувати різні плани», – сказав Трамп.

«Але в мене є чудовий план – але план полягає в тому, щоб вони не могли мати ядерну зброю», – додав він. «І вони не сказали про це у своєму листі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці.

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.