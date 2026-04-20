Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Над Туапсе нависає густий чорний дим після атаки 20 квітня 2026 року
Сили оборони вдесяте атакували ключовий для Російської Федерації нафтопереробний завод

Уночі 20 квітня 2026 року безпілотники вчергове атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод. Варто наголосити, що це не перша атака дронів на місцевий нафтопереробний завод. Що відомо про атаки на НПЗ в Туапсе, його значення та наслідки ударів – розповідає «Главком».

Чим важливий Туапсинський нафтопереробний завод

Фахівці зафіксували більш як 10 точок горіння після удару по НПЗ 20 квітня 2026 року
Фахівці зафіксували більш як 10 точок горіння після удару по НПЗ 20 квітня 2026 року
Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Завод входить до структури російської державної компанії «Роснєфть» і працює як великий експортноорієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших російських НПЗ. Його потужність оцінюється близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

НПЗ в Туапсе
НПЗ в Туапсе
Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Хронологія атак на НПЗ у Туапсе

Удар по Туапсе 20 квітня
Удар по Туапсе 20 квітня
Протягом 2024–2026 років Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак, що призвело до систематичних збоїв у виробництві та експорті нафтопродуктів.

Перша атака на НПЗ у Туапсе сталася ще в січні 2024 року. Тоді безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа. Тоді була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони. На ремонту заводу пішло тоді три місяці.

Наступна сталася 17 травня 2024 року, коли внаслідок масштабної атаки на НПЗ та порт підприємство було змушене тимчасово зупинити роботу. У липні 2024 року черговий удар спричинив пожежу та локальні руйнування, а наприкінці року фіксувалися повторні атаки, які знову призводили до зупинок окремих потужностей.

Тенденція посилилася у 2025 році: 14 березня дрони атакували завод, викликавши пожежу та виведення з ладу частини установок. На початку листопада (1–2 листопада 2025 року) удар прийшовся на портову та наливну інфраструктуру, що обслуговує НПЗ, через що відвантаження палива було призупинено. Того ж місяця чергова атака на об’єкти комплексу фактично заблокувала експортні операції.

2026 рік розпочався з підтвердженого ураження наливного термінала в січні, що завдало критичного удару по логістичному ланцюгу підприємства. Передостанній інцидент було зафіксовано в ніч на 16 квітня 2026 року, коли місто Туапсе знову опинилося під ударом безпілотників, а основною ціллю вкотре став нафтопереробний завод.

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснєфті» на узбережжі Чорного моря. Завод працює в єдиному зв'язку з експортним морським терміналом, що дозволяє відправляти близько 90% продукції за кордон.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.

