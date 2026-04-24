СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська

В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників

Служба безпеки України затримала в Донецькій області чергового агента російської воєнної розвідки. Зрадник не лише передавав координати для обстрілів Краматорська, а й особисто нищив українську військову техніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

У Службі безпеки України повідомили, що зловмисник передав ворогу координати для нових обстрілів Краматорська та відстежував бронетехніку Сил оборони для підпалу.

Повідомляється, що завербованим виявився учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих прильотів. Російські спецслужби помітили його через прокремлівські коментарі у Telegram-каналах та завербували за гроші.

«В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників», – йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Спецназівці Служби безпеки України затримали ворожого поплічника за місцем проживання. У нього вилучили смартфон із доказами листування з російським куратором. Одночасно з цим правоохоронці вжили заходів для убезпечення локацій, які встиг «засвітити» агент.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу (державна зрада). Мародеру загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«Главком» писав, що СБУ та Національна поліція зірвали підготовку терактів у двох українських школах. За даними слідства, російські спецслужби завербували підлітків через спеціальні групи у соціальних мережах, які використовуються для втягування дітей у протиправну діяльність.

Окупанти маніпулювали підлітками, використовуючи теми досягнення «справедливої мети», захисту родичів від розправи, а також «покарання винних», які нібито ображали їх у школі. Крім того, російські куратори підштовхували дітей не лише до здійснення атак, а й до самогубства після їх виконання, щоб усунути свідків.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.