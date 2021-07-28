На бюджет потрапило майже 65 тисяч учнів. Міносвіти повідомило, що робити далі

Для зарахування на бюджет вступники повинні подати до університетів оригінали документів

У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет

Вступити до вишів на навчання за рахунок бюджету в цьому році змогли майже 65 тисяч абітурієнтів. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Рекомендації для зарахування на бюджет отримали 64 тис. 976 абітурієнтів. Йдеться про вступ на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного й фармацевтичного спрямування.

В електронних кабінетах українських абітурієнтів вже з'явилися рекомендації для зарахування на навчання до закладів вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету.

«У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет – навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», – пояснили у відомстві.

Для зарахування на бюджет вступники мають подати до університетів оригінали документів. Це потрібно зробити до 18-ї години 2 серпня.

Ось перелік необхідних документів:

копія документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

підписана Приймальною комісією видрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.

У вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться Допущено до конкурсу.

Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам виш, але не пізніше 30 вересня.

Додамо, що Міносвіти виділить 150 мільйонів на оновлення «профтехів». Цього року надійшло багато заявок для створення центрів за технологічно складними професіями. Йдеться, наприклад, про верстатників широкого профілю, електрогазозварників, токарів, електромонтажників. Разом з тим, традиційно, популярною лишилася сфера послуг. Частина поданих заявок буде профінансована за професією кухаря, кондитера, швачки та інших.

Також Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня. Елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися.



