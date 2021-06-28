В уряді визнали: росіяни з 1 липня зможуть купувати українську землю

Заступник міністра обіцяє, що перед оформленням угоди джерела коштів, якими розплачується покупець за землю, будуть ретельно перевірятися

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький визнає, що громадяни ворожої Росії можуть скуповувати українські землі попри те, що законодавство це забороняє. За даними урядовця, такі угоди можливі через підставних осіб з українським паспортом. І задача протидіяти цьому лягатиме на СБУ та Держгеокадастр. Про це Висоцький сказав у програмі «Неофициальный разговор» телеканалу «Дом», передає Укрінформ.

«У законі є обмежувачі – є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців — ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю», – сказав Висоцький.

За його словами, перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

«Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, – український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль – звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі», – повідомив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що спроби незаконного придбання землі передбачаються, але відкриті реєстри допоможуть відстежувати такі факти не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

«Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися», – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні, набуває чинності 1 липня.

Раніше Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю.

Також у режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

Нагадаємо, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

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