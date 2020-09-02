Міністри G20 збираються на позачергову зустріч



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Зустріч глав МЗС G20 відбудеться у режимі відеоконференції

Регулярна зустріч міністрів закордонних справ G20 запланована на 20 листопада в Ер-Ріяді

Позачергова зустріч глав МЗС країн G20 відбудеться 3 вересня у форматі відеоконференції, повідомив сайт головуючої у Великій двадцятці Саудівської Аравії.

Регулярна зустріч глав МЗС G20 намічена на 20 листопада в очному форматі в Ер-Ріяді.

Вона відбудеться напередодні саміту G20 21-22 листопада у столиці Саудівської Аравії.

Згідно з графіком саудівського головування, саміту передуватиме серія міністерських зустрічей.

Серед них - спільна відеоконференція міністрів фінансів і міністрів охорони здоров'я 17 вересня, відеоконференція міністрів енергетики 27-28 вересня і спільна відеоконференція міністрів фінансів і керівників центробанків 14 жовтня.

До слова, раніше повідомлялося, що країни G20 виділили понад 21 мільярд доларів на боротьбу з Covid-19. Кошти спрямовано на діагностику, створення вакцини, терапію, а також дослідження, пов'язані з коронавірусом. Зараз в G20 головує Саудівська Аравія, вона виділяє 500 мільйонів доларів для боротьби з пандемією коронавірусу. З них 150 мільйонів мають бути спрямовані Коаліції щодо забезпечення готовності до епідемій та інновацій, ще 150 мільйонів – Глобальному альянсу з вакцин та імунізації і 200 мільйонів – іншим організаціям і програмами в галузі охорони здоров'я.