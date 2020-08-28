США, Британія, Швейцарія та ЄС зробили спільну заяву щодо Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише притягнення до відповідальності всіх винних за злочини проти демонстрантів може створити можливість для мирного розв'язання кризи в країні, йдеться в заяві

США, Великобританія, Швейцарія і Європейський союз закликали Білорусь припинити залякування та переслідування громадян за політичними мотивами. Крім цього вони очікують повного і прозорого розслідування злочинів, вчинених на тлі протестів.

Про це йдеться в спільній заяві місій країн, оприлюдненій представництвом ЄС в Білорусі.

«Ми засуджуємо непропорційне застосування сили і закликаємо владу Білорусі припинити насильство і загрози застосування військової сили проти власних громадян, а також негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих. Необхідно припинити залякування і переслідування з політичних мотивів», - йдеться в заяві.

У заяві йдеться, що лише притягнення до відповідальності всіх винних за злочини проти демонстрантів може створити можливість для мирного розв'язання кризи в країні.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня заявив, що через сфальшовані вибори та агресивну реакцію Мінська на протести в Білорусі всі контакти з білоруською стороною «на паузі».

За словами речника МЗС Білорусі, цей крок матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин між країнами, та відповідальність за це матиме нести українська сторона.