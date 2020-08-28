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    У світі

    США, Британія, Швейцарія та ЄС зробили спільну заяву щодо Білорусі

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    США, Британія, Швейцарія та ЄС зробили спільну заяву щодо Білорусі

    Лише притягнення до відповідальності всіх винних за злочини проти демонстрантів може створити можливість для мирного розв'язання кризи в країні, йдеться в заяві

    США, Великобританія, Швейцарія і Європейський союз закликали Білорусь припинити залякування та переслідування громадян за політичними мотивами. Крім цього вони очікують повного і прозорого розслідування злочинів, вчинених на тлі протестів.

    Про це йдеться в спільній заяві місій країн, оприлюдненій представництвом ЄС в Білорусі.

    «Ми засуджуємо непропорційне застосування сили і закликаємо владу Білорусі припинити насильство і загрози застосування військової сили проти власних громадян, а також негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих. Необхідно припинити залякування і переслідування з політичних мотивів», - йдеться в заяві.

    У заяві йдеться, що лише притягнення до відповідальності всіх винних за злочини проти демонстрантів може створити можливість для мирного розв'язання кризи в країні.

    Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня заявив, що через сфальшовані вибори та агресивну реакцію Мінська на протести в Білорусі всі контакти з білоруською стороною «на паузі».

    За словами речника МЗС Білорусі, цей крок матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин між країнами, та відповідальність за це матиме нести українська сторона.

    МЗС Білорусь ЄС США вибори Швейцарія Дмитро Кулеба
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