Міністри за квотою БПП залишаться на посадах: Порошенко закликав їх працювати



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Всі урядовці, призначені за квотою президента і фракції БПП, продовжать працювати в Кабінеті міністрів

Міністри та віце-прем’єри, призначені за квотою фракції «Блок Петра Порошенка», залишаться на своїх посадах.

Під час зустрічі з депутатами БПП і урядовцями президент Петро Порошенко закликав міністрів і віце-прем’єрів залишатися на своїх посадах.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик у коментарі Громадському заявив, що всі урядовці, призначені за квотою президента і фракції БПП, продовжать працювати в Кабінеті міністрів.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Під час зустрічі з депутатами БПП у Києві президент Петро Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії БПП «Солідарність», які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).